Права собственников жилья закрепили на конституционном уровне
В новой Конституции Казахстана закреплена норма о выселении только по решению суда. При этом основные правила жилищных отношений остались прежними.
Принятая на референдуме 15 марта 2026 года Конституция Казахстана закрепила на высшем уровне норму о том, что выселение из жилья допускается только по решению суда.
Неприкосновенность жилья
Одной из новелл новой Конституции стало усиление гарантии неприкосновенности жилья. Теперь соответствующая норма прямо закреплена в Основном законе.
"В Основном законе прямо закрепляется, что выселение из жилья допускается только по решению суда", - говорится в разъяснении минюста.
При этом сама норма не является новой для законодательства Казахстана. Она уже была предусмотрена законом "О жилищных отношениях" и применяется на практике многие годы.
"Это правило регламентировано в законе „О жилищных отношениях“ и не менялось с 1997 года", - отмечается в информации.
Закрепление нормы на конституционном уровне подчеркивает стремление государства обеспечить защиту граждан от произвольного выселения.
В каких случаях собственник имеет право расторгнуть договор
В то же время законодательство сохраняет приоритет прав собственника жилья. Владелец вправе распоряжаться своей недвижимостью, в том числе требовать ее освобождения при нарушении условий договора аренды.
"Если арендатор нарушает условия договора – не платит за аренду, срывает сроки платежей или портит имущество, то собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье", - говорится в разъяснении.
Жилищные отношения регулируются гражданско-правовыми договорами, в которых стороны могут заранее определить условия проживания и основания для выселения.
В каких случаях собственник имеет право выселить арендаторов
При этом принудительное выселение возможно только в установленном законом порядке через суд.
"Судебная процедура выселения – это официальный процесс, который подтверждает волю собственника и соблюдение нанимателем условий проживания", - отмечается.
Таким образом, новая конституционная норма закрепляет баланс интересов: с одной стороны — защищает граждан от незаконного выселения, с другой — подтверждает право собственника распоряжаться своим жильем в рамках закона.
