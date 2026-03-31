Принятая на референдуме 15 марта 2026 года Конституция Казахстана закрепила на высшем уровне норму о том, что выселение из жилья допускается только по решению суда.

Неприкосновенность жилья

Одной из новелл новой Конституции стало усиление гарантии неприкосновенности жилья. Теперь соответствующая норма прямо закреплена в Основном законе.

"В Основном законе прямо закрепляется, что выселение из жилья допускается только по решению суда", - говорится в разъяснении минюста.

При этом сама норма не является новой для законодательства Казахстана. Она уже была предусмотрена законом "О жилищных отношениях" и применяется на практике многие годы.

"Это правило регламентировано в законе „О жилищных отношениях“ и не менялось с 1997 года", - отмечается в информации.

Закрепление нормы на конституционном уровне подчеркивает стремление государства обеспечить защиту граждан от произвольного выселения.

В каких случаях собственник имеет право расторгнуть договор

В то же время законодательство сохраняет приоритет прав собственника жилья. Владелец вправе распоряжаться своей недвижимостью, в том числе требовать ее освобождения при нарушении условий договора аренды.

"Если арендатор нарушает условия договора – не платит за аренду, срывает сроки платежей или портит имущество, то собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье", - говорится в разъяснении.

Жилищные отношения регулируются гражданско-правовыми договорами, в которых стороны могут заранее определить условия проживания и основания для выселения.

В каких случаях собственник имеет право выселить арендаторов

При этом принудительное выселение возможно только в установленном законом порядке через суд.

"Судебная процедура выселения – это официальный процесс, который подтверждает волю собственника и соблюдение нанимателем условий проживания", - отмечается.

Таким образом, новая конституционная норма закрепляет баланс интересов: с одной стороны — защищает граждан от незаконного выселения, с другой — подтверждает право собственника распоряжаться своим жильем в рамках закона.