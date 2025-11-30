Правила аттестации учителей в Казахстане могут серьёзно обновиться, передает BAQ.KZ. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила на диалоговой площадке в Астане, где в формате "вопрос–ответ" встретилась с представителями центральных госорганов и акимами сельских округов.

Одним из предложений, озвученных на встрече, стало автоматическое присвоение квалификационной категории педагогам, окончившим магистратуру. Однако министр эту идею не поддержала. По её словам, уровень педагогической квалификации должен оцениваться не по диплому, а по профессиональному мастерству и реальному качеству преподавания. При этом Сулейменова подчеркнула, что вопрос пересмотра правил аттестации уже находится в проработке.

Министерство собирает предложения учителей, и работа ведётся с учётом поручения президента Касым-Жомарта Токаева о защите и поддержке педагогов. Среди тем, вызывающих активное обсуждение в профессиональной среде, — разработка учителями собственных авторских программ. Министр также заявила, что меры поддержки малокомплектных школ будут усилены. В минпросвете готовят инициативы, направленные на повышение качества образования в сельской местности, привлечение педагогов и создание для них более комфортных условий работы.

Сулейменова отметила, что в министерство продолжает поступать множество предложений от самих учителей по совершенствованию системы аттестации. В отрасли сегодня работают около 600 тысяч педагогов — и их мнение, по словам министра, является ключевым при формировании новых правил.