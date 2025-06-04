4 июня в Казахстане отмечают День государственных символов. Флаг, герб и гимн — представляют собой не только патриотизм, но и важные элементы самобытности народа. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как правильно использовать государственную символику, что считается нарушением, и какие меры за это предусмотрены. Подробнее – в материале.

Символы, охраняемые законом

Флаг, герб и гимн – это официальные символы Республики Казахстан, и их использование строго регулируется законодательством. Основные нормы закреплены в Конституции страны, а также в специальном Конституционном законе "О государственных символах", принятом 4 июня 2007 года.

Исполняющий обязанности директора Центра геральдических исследований Шерхан Талап отметил, что действуют подробные технические стандарты, где указаны точные размеры, пропорции и даже оттенки цветов.

По его словам, уважительное отношение к государственной символике – это не просто формальность.

"Каждый гражданин должен знать, как использовать флаг, герб и гимн. Это вопрос национального самоуважения", - рассказал Шерхан Талап.

Где можно использовать флаг, герб и гимн

Государственные символы размещаются и используются в строго определённых местах. Флаг и герб обязательно устанавливаются на зданиях государственных учреждений, судов, учебных заведений, а также в кабинетах руководителей и залах заседаний. Их можно увидеть и в ЗАГСах, где проходят торжественные церемонии, или в помещениях, где проводят вручения государственных наград.

Гимн исполняется на торжественных собраниях, государственных праздниках, церемониях поднятия флага, открытия памятников и спортивных мероприятиях. Также он звучит в начале учебного года в школах и университетах.

"Все эти ситуации закреплены в постановлении Правительства, и любые отступления от правил считаются нарушением", - добавил Шерхан Талап.

Какие требования предъявляются к размещению флага и герба

Для размещения флага и герба предусмотрены строгие архитектурные и эстетические требования. Флаг должен устанавливаться вдали от мест бытового назначения – проходов, гардеробов, подсобных помещений. При этом учитывается высота здания.

"Например, если здание до пяти этажей, используется флаг размером 1 на 2 метра. На более высоких зданиях размеры увеличиваются. Также обязательно освещение флага в тёмное время суток", - рассказал Шерхан Талап.

Герб размещается за рабочим столом должностных лиц в кабинетах и в залах заседаний. На фасадах зданий его диаметр зависит от этажности: чем выше здание – тем крупнее герб. Всё это зафиксировано в национальных стандартах, нарушение которых приравнивается к неуважению к государству.

Что считается нарушением

На практике чаще всего фиксируются случаи, когда нарушаются визуальные параметры – например, неправильный оттенок синего цвета флага, искажение размеров, отсутствие подсветки или размещение герба не на том уровне.

Особое внимание следует уделить исполнению гимна. Грубым нарушением считается, если человек не встаёт при его исполнении, держит руку не у сердца или использует левую руку. Также недопустимо исполнять гимн с искажением музыки или не на государственном языке.

Кто контролирует и что грозит нарушителям

Контроль за правильным использованием символов возложен на Министерство культуры и информации, а также на местные исполнительные органы. Они регулярно проводят мониторинг, выявляют нарушения и направляют предписания.

По словам Шерхана Талапа, серьёзные нарушения происходят редко – чаще всего это недочёты в оформлении или незнание технических стандартов.

"Но незнание не освобождает от ответственности. За грубое надругательство над символами, предусмотрена уголовная статья – вплоть до двух лет лишения свободы или штрафа в размере до 3 000 МРП" - поделился Шерхан Талап.

Более распространённое наказание – административное: штраф до 50 МРП за неправильное использование или отсутствие символов там, где они должны быть по закону.

"Важно понимать: наказание предусмотрено не для запугивания, а чтобы сформировать культуру уважения к символам своей страны", – пояснил эксперт.

Флаг, герб и гимн – это не просто традиция. Это лицо страны, которое мы показываем всему миру. От того, насколько бережно и грамотно мы относимся к ним, зависит и восприятие Казахстана как независимого, уважающего себя государства.

"Наша задача – не штрафовать, а объяснять. Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин гордился символами своей страны и знал, как правильно их использовать", – подытоживает Шерхан Талап.

Государственные символы – это основа национального единства и уважения к собственной истории. Флаг, герб и гимн отражают дух Казахстана, и важно не только гордиться ими, но и знать, как обращаться с ними правильно. Простые правила, прописанные в законе, помогают сохранить торжественность и значение этих символов. А соблюдение стандартов – это способ выразить уважение к государству и показать, что каждый казахстанец бережёт то, что объединяет всю страну.