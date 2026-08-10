Правила кинопроката хотят изменить в Казахстане: что предлагают
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В Казахстане могут изменить правила работы кинотеатров и дистрибьюторов. Агентство по защите и развитию конкуренции предлагает установить единые требования для участников рынка и сделать их взаимодействие более прозрачным.
Почему хотят изменить правила
По данным АЗРК, рынок кинопрокатных услуг в Казахстане за период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года составил 76,2 млрд тенге.
Анализ охватил более 60 участников рынка и показал, что отрасль характеризуется высокой концентрацией. В отдельных регионах кинопрокатные услуги оказывают всего один-два участника.
Крупнейшей сетью на рынке является Kinopark-Kinoplexx Theatres, второе место занимает Chaplin Cinemas.
В чем проблема
Одним из основных вопросов остается взаимодействие кинотеатров с дистрибьюторами.
Сейчас нет единых правил, которые регулировали бы такие отношения. Это может влиять на доступ кинотеатров к фильмам и на формирование их репертуара.
По мнению АЗРК, отсутствие четких и прозрачных условий создает дополнительные барьеры для развития конкуренции.
Какие изменения предлагают
Для решения этих вопросов АЗРК предлагает разработать единые правила кинопрокатной деятельности.
Кроме того, планируется:
- утвердить типовой договор между кинотеатрами и дистрибьюторами;
- сделать условия взаимодействия участников рынка более прозрачными;
- усовершенствовать мониторинг рынка кинопроката;
- создать условия для развития добросовестной конкуренции.
По задумке ведомства, единые правила должны четче определить порядок взаимодействия между кинотеатрами и дистрибьюторами и обеспечить более прозрачные условия доступа к фильмам.
Что это может изменить
Предлагаемые меры направлены на то, чтобы снизить барьеры для участников рынка и создать более равные условия для конкуренции.
В АЗРК также отмечают, что развитие конкуренции особенно важно для регионов, где кинопрокат представлен ограниченным количеством участников.
Пока предложения находятся на стадии разработки. Их реализация должна способствовать повышению прозрачности рынка и развитию конкурентной среды в сфере кинопроката.