Правила кинопроката хотят изменить в Казахстане: что предлагают

В Казахстане могут изменить правила работы кинотеатров и дистрибьюторов. Агентство по защите и развитию конкуренции предлагает установить единые требования для участников рынка и сделать их взаимодействие более прозрачным.

Почему хотят изменить правила

По данным АЗРК, рынок кинопрокатных услуг в Казахстане за период с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года составил 76,2 млрд тенге.

Анализ охватил более 60 участников рынка и показал, что отрасль характеризуется высокой концентрацией. В отдельных регионах кинопрокатные услуги оказывают всего один-два участника.

Крупнейшей сетью на рынке является Kinopark-Kinoplexx Theatres, второе место занимает Chaplin Cinemas.

В чем проблема

Одним из основных вопросов остается взаимодействие кинотеатров с дистрибьюторами.

Сейчас нет единых правил, которые регулировали бы такие отношения. Это может влиять на доступ кинотеатров к фильмам и на формирование их репертуара.

По мнению АЗРК, отсутствие четких и прозрачных условий создает дополнительные барьеры для развития конкуренции.

Какие изменения предлагают

Для решения этих вопросов АЗРК предлагает разработать единые правила кинопрокатной деятельности.

Кроме того, планируется:

утвердить типовой договор между кинотеатрами и дистрибьюторами;

сделать условия взаимодействия участников рынка более прозрачными;

усовершенствовать мониторинг рынка кинопроката;

создать условия для развития добросовестной конкуренции.

По задумке ведомства, единые правила должны четче определить порядок взаимодействия между кинотеатрами и дистрибьюторами и обеспечить более прозрачные условия доступа к фильмам.

Что это может изменить

Предлагаемые меры направлены на то, чтобы снизить барьеры для участников рынка и создать более равные условия для конкуренции.

В АЗРК также отмечают, что развитие конкуренции особенно важно для регионов, где кинопрокат представлен ограниченным количеством участников.

Пока предложения находятся на стадии разработки. Их реализация должна способствовать повышению прозрачности рынка и развитию конкурентной среды в сфере кинопроката.