Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек подписал приказ о внесении изменений в правила проведения Единого национального тестирования. Нововведения касаются сроков подачи заявлений, переноса даты тестирования, процедуры апелляции и правил сдачи ЕНТ для некоторых категорий поступающих. BAQ.KZ рассказывает подробнее, что изменилось.

Изменения для поступающих на сокращенное обучение

Согласно новой редакции части пятой пункта 6 правил, лица, поступающие на родственные направления подготовки по образовательным программам с сокращенными сроками обучения, сдают ЕНТ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

Это касается также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана. Исключение предусмотрено для поступающих на группы образовательных программ, требующих творческой подготовки.

Также уточняется, что в пункт 10-1 внесено изменение на казахском языке. При этом текст пункта на русском языке остается без изменений.

Когда можно перенести участие в ЕНТ

Пункт 16 правил изложен в новой редакции. Поступающие, подавшие заявления на участие в ЕНТ, но не принявшие участие в тестировании, смогут сдать тест в один из последующих дней в период проведения ЕНТ.

Это возможно при наличии свободных мест в аудитории и при сдаче тестирования в бумажном формате на соответствующем языке.

Перенос допускается только при наличии уважительных причин, совпадающих с датой тестирования.

К таким причинам относятся:

– болезнь или госпитализация. Поступающий должен предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии по форме №026/у либо выписной эпикриз из медицинской карты стационарного пациента;

– смерть близкого родственника. Поступающий предоставляет свидетельство о смерти и документ, подтверждающий близкое родство, перечень которых определен подпунктом 13) статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»;

– участие в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах научных проектов, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнованиях. В этом случае необходимо предоставить приказ организации образования об участии;

– чрезвычайные ситуации социального, природного или техногенного характера. Перенос тестирования осуществляется на основании официальных документов о введении режима чрезвычайной ситуации.

Для этого поступающий должен подать заявление на имя директора Национального центра тестирования и приложить подтверждающие документы.

Уточнены сроки подачи заявлений на ЕНТ

Также в новой редакции изложен пункт 74 правил. Прием заявлений для участия в ЕНТ в электронном формате осуществляется онлайн в следующие периоды:

– с 20 по 30 декабря календарного года – для отдельных категорий поступающих;

– с 15 по 25 февраля – для ряда категорий поступающих;

– с 10 по 25 апреля – для выпускников и других категорий поступающих (в этот период допускается подача заявления не более двух раз);

– с 25 июля по 5 августа – для отдельных категорий поступающих.

При подаче заявления поступающий самостоятельно выбирает пункт проведения ЕНТ, день и время тестирования.

Если абитуриент не подал заявление в установленные сроки, до начала тестирования ему может быть предоставлена возможность регистрации при наличии свободных мест в аудитории. Это возможно при тех же уважительных причинах: болезнь, смерть близкого родственника, участие в олимпиадах или чрезвычайные ситуации. В таком случае заявление подается на имя директора Национального центра тестирования с приложением подтверждающих документов.

Изменена процедура апелляции

Также обновлен пункт 93 правил, регулирующий подачу апелляции.

Заявление на апелляцию по содержанию тестовых заданий подается поступающим в течение 30 минут после завершения тестирования.

После окончания теста на экране компьютера отображается карта анализа результатов тестирования с вариантами ответов, баллами по каждому заданию, суммой баллов по блокам и общим результатом. Поступающему предоставляется 10 минут для ознакомления с результатами.

Затем на экране появляются функции «перейти к апелляции» и «завершить без апелляции». Если поступающий не выбирает ни одну из функций, программа тестирования автоматически закрывается через 10 минут.

При выборе функции «перейти к апелляции» абитуриент переходит к заданиям и формулирует мотивированное обоснование для подачи апелляции. После завершения необходимо нажать кнопку «завершить апелляцию».

После этого на экране отображается карта анализа принятого заявления по заданиям, поданным на апелляцию. В случае выбора функции «завершить без апелляции» поступающий покидает аудиторию.

Результаты апелляции предоставляются в течение 30 рабочих дней.