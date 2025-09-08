В Казахстане второй год подряд фиксируется резкий рост числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, за январь–июль 2025 года в стране зарегистрировано 19,1 тыс. таких аварий — на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это почти на 6,5 тыс. ДТП больше, чем в январе–июле 2024-го.

Помесячная динамика показывает, что рост аварийности с пострадавшими наблюдался практически каждый месяц с начала года. Исключение составили июнь, когда количество ДТП стабилизировалось, и июль–август, когда показатели немного снизились. Однако общий тренд остаётся тревожным: пострадали более 26,1 тыс. человек — рост на 62,8% по сравнению с прошлым годом. Погибли 1,2 тыс. человек, среди них — 176 детей.

Рост аварийности зафиксирован практически во всех регионах страны. Единственным исключением стала Абайская область, где число ДТП сократилось на 2,5%. Наибольший рост наблюдался в Актюбинской области — почти в три раза, в Атырауской — в 2,5 раза, в Кызылординской — на 94,2%. Лидером по количеству аварий остаётся Алматы: каждый пятый несчастный случай на дорогах приходится именно на этот город. Здесь зарегистрировано 4,3 тыс. ДТП — рост на 67,6% за год. Далее следуют Алматинская область (1,8 тыс.), Астана, Актюбинская и Жамбылская области — по 1,1 тыс. аварий в каждом регионе. Меньше всего ДТП произошло в Улытауской области — 187 случаев.

Один из факторов, влияющих на рост ДТП, — общее увеличение количества административных правонарушений на транспорте. Водители стали чаще игнорировать правила дорожного движения. За семь месяцев текущего года было составлено 8,5 млн административных протоколов в транспортной сфере — на 22,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего нарушали скоростной режим: зафиксировано более 3,7 млн случаев. Также выросло количество нарушений дорожной разметки и знаков — 2,1 млн случаев, что на 46,9% больше, чем в прошлом году.

Существенно увеличилось число опасных манёвров и других нарушений, напрямую создающих аварийные ситуации. Таких случаев было зарегистрировано более 25,5 тыс., что на 37,1% больше, чем годом ранее. Среди основных причин ДТП с пострадавшими — нарушение правил маневрирования (21,5% всех аварий) и непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения (20%). Эти два фактора спровоцировали почти 8 тыс. аварий — рост по сравнению с прошлым годом составил более 67%. Далее по частоте следуют ДТП из-за превышения скорости — 10,5% от общего числа.

В 85% случаев виновниками ДТП с пострадавшими оказывались водители. Только в 2,7% — пешеходы. За семь месяцев текущего года произошло более 6,9 тыс. аварий с участием пешеходов. Были ранены около 7 тыс. человек, почти половина из них — дети. Погибли 293 человека. И в большинстве случаев — 245 из 293 — пешеходы переходили дорогу по правилам и не нарушали ПДД.