По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова в Костанайской и Атырауской областях проведена инспекция объектов тепло и энергоснабжения, передает BAQ.KZ.

Правительственные рабочие группы, состоящие из региональных инспекторов и советников Премьер-министра Нурлана Уранхаева и Ералы Тугжанова ознакомились с состоянием коммунальных объектов.

В Рудном и Костанае ремонтные работы на ТЭЦ, теплоэлектроцентралях и сетях ведутся в плановом режиме и близятся к завершению. Продолжается реконструкция водоочистных сооружений Костаная.

В Атырауской области готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 80%, объектов образования – 96%, здравоохранения – 90%. Из 723 котельных к сезону готовы 593 (82%). На Атырауской ТЭЦ ремонт тепло- и турбоагрегатов ведется в соответствии с графиком и завершится до конца сентября. При этом общая протяженность теплосетей областного центра составляет 601 км, в среднем износ – 52%. Основным коммунальным предприятием разработан план по ремонту сетей до 2030 года.

Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле Правительства.