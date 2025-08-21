Правительственные группы проверили ТЭЦ и сети в двух регионах
Проверка прошла в Костанайской и Атырауской областях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова в Костанайской и Атырауской областях проведена инспекция объектов тепло и энергоснабжения, передает BAQ.KZ.
Правительственные рабочие группы, состоящие из региональных инспекторов и советников Премьер-министра Нурлана Уранхаева и Ералы Тугжанова ознакомились с состоянием коммунальных объектов.
В Рудном и Костанае ремонтные работы на ТЭЦ, теплоэлектроцентралях и сетях ведутся в плановом режиме и близятся к завершению. Продолжается реконструкция водоочистных сооружений Костаная.
В Атырауской области готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 80%, объектов образования – 96%, здравоохранения – 90%. Из 723 котельных к сезону готовы 593 (82%). На Атырауской ТЭЦ ремонт тепло- и турбоагрегатов ведется в соответствии с графиком и завершится до конца сентября. При этом общая протяженность теплосетей областного центра составляет 601 км, в среднем износ – 52%. Основным коммунальным предприятием разработан план по ремонту сетей до 2030 года.
Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле Правительства.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области