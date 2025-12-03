Правительство Болгарии решило отозвать из парламента проект государственного бюджета на 2026 год после серии массовых протестов, переросших в беспорядки, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, соответствующее предложение уже направлено в Народное собрание.

Недовольные бюджетом граждане заявляли, что документ усиливает социальное неравенство, создаёт условия для коррупции и игнорирует интересы частного сектора. Акции, прошедшие в Софии, стали самыми масштабными для страны за последние годы. В ночь на вторник протесты вылились в столкновения с полицией, задержано более 70 человек.

После официального решения парламента кабинет министров запустит новую бюджетную процедуру.