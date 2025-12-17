Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить контроль за расходами, передает BAQ.KZ. Глава Кабмина подчеркнул, что все запланированные бюджетные средства должны быть распределены и использованы строго по утвержденным направлениям.

"Поручаю администраторам бюджетных программ проанализировать исполнение своих обязательств и при наличии экономии бюджетных средств перенаправить их на более приоритетные задачи либо в резерв в Правительства. Излишки бюджетных средств акиматы могут направить на расширение бюджета развития", - сказал Бектенов.

Он поручил министерствам и акиматам не допускать закупок по строительно-монтажным работам без обеспеченного по годам финансирования, а Минфину совместно с акимами регионов — обеспечить выполнение плановых показателей по доходам государственного бюджета.

Также Олжас Бектенов поручил проработать изъятие импортных товаров из госзакупок и до конца года сформировать новый пул проектов на следующий год с финансированием под встречные обязательства инвесторов по инвестициям, рабочим местам, локализации, технологиям, экспорту и налогам.

Помимо этого, премьер-министр поручил поручил акиматам, госорганам и компаниям уже начать работу по реализации в 2026 году не менее половины активов, включённых в новый план оптимизации до 2030 года, а Национальному офису по приватизации совместно с отраслевыми госорганами — продолжить анализ сфер, не охваченных оптимизацией.

Также он поручил разработать и принять единый программный документ поддержки малого бизнеса.