В преддверии Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное рабочее совещание, в ходе которого обсуждены итоги исполнения ключевых инициатив Президента и обозначены задачи на новый политический сезон, передает BAQ.kz.

Открывая мероприятие, Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил стратегическую важность Посланий и Предвыборной программы Президента.

"Послания Главы государства, Предвыборная программа Президента – это ключевые документы. А их качественное исполнение – основа доверия общества к власти. Люди хотят видеть реальные изменения здесь и сейчас. И наша общая задача как законодателей, так и Правительства – исполнять поручения качественно и в срок. Поэтому мы неслучайно ввели такую практику, в начале каждого политического сезона “сверять часы” с Правительством", - отметил Кошанов.

С основным докладом выступил Премьер-Министр Олжас Бектенов. Он сообщил, что за последний год введено 45 проектов с участием иностранного капитала на сумму 1,3 млрд долларов США, а общий пул включает более 1,1 тыс. проектов на сумму около 144 млрд долларов.

Промышленное производство с начала года выросло на 6,9%. До конца года планируется запустить 190 новых предприятий обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге с созданием более 20 тыс. рабочих мест.

Особое внимание уделено социальной сфере. В рамках нацпроекта "Келешек мектептері" построено 160 школ на 310 тыс. мест. По проекту "Модернизация сельского здравоохранения" в регионах введено 540 медицинских объектов, охватывающих порядка 1 млн сельских жителей.

В сфере инфраструктуры по программе "Тариф в обмен на инвестиции" за два года привлечено более 600 млрд тенге на ремонт 12 тыс. км инженерных сетей, что позволило снизить уровень износа на 6,2%. В транспортной отрасли дорожными работами охвачено 13 тыс. км, завершается строительство вторых путей на участке "Достык – Мойынты".

По цифровизации зафиксирован рост экспорта IT-услуг с 30 млн долларов в 2021 году до 700 млн долларов в 2024 году.

Премьер также сообщил о внесении в Парламент Прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета на ближайшие три года. При базовом сценарии ожидается среднегодовой рост экономики на уровне 5,3%.

"Благодаря курсу Главы государства экономика нашей страны демонстрирует устойчивый рост. Сохранена положительная тенденция в приоритетной для нас обрабатывающей промышленности. В горнодобывающей отрасли мы видим новые точки роста в освоении редких и редкоземельных металлов. Мы в тесном сотрудничестве с Парламентом продолжим работать над выполнением всех поставленных задач. Наша общая цель – обеспечение дальнейшего стабильного развития", — отметил Олжас Бектенов.

В ходе встречи депутаты задали вопросы о мерах поддержки бизнеса, сельского хозяйства, повышении доходов населения, развитии региональной инфраструктуры и других важных направлениях.

Подводя итоги, Ерлан Кошанов подчеркнул:

"Все поручения Главы государства, озвученные в Посланиях и Предвыборной программе системно реализуются, обеспечивая устойчивое развитие страны и рост благосостояния народа. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Правительством и акимами обеспечен рост экономики, все социальные обязательства государства выполняются, комплексно решаются инфраструктурные проекты".

В то же время он обозначил задачи, требующие усиленного внимания. В частности, необходимо обеспечить стабильное финансирование проекта "Ауыл аманаты" и ускорить открытие центров "Агросауат" для обучения основам сельского хозяйства. Он напомнил, что Президент поручил масштабировать проект по всей стране, однако реализация затянулась.

Также было предложено расширить проект комплексного развития сёл "Baquatty audan", показавший высокие результаты в Целиноградском районе Акмолинской области, активизировать работу по снижению безработицы и завершению реформы ЖКХ.

"Слаженная работа Правительства и Парламента – основа эффективной государственной политики. Потому что у нас одна цель – это процветание страны, улучшение качества жизни народа. Для этого поручения Президента, отраженные в его Предвыборной программе и Посланиях, должны выполняться своевременно. Только действуя сообща, мы добьёмся конкретных результатов", – заключил Ерлан Кошанов.

Фото: Әли Ғалым.