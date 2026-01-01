Правительство Индии объявило свою страну стала четвёртой экономикой в мире
Реальный ВВП Индии вырос на 8,2% .
Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире с объемом ВВП в $4,18 трлн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
Об этом говорится в заявлении правительство страны, содержащем обзор реформ 2025 года.
"При ВВП в $4,18 трлн Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение следующих 2,5-3 лет с прогнозируемым ВВП в $7,3 трлн к 2030 году", - cказано в сообщении.
Реальный ВВП Индии вырос на 8,2% во втором квартале 2025-2026 финансового года, по сравнению с 7,8% в первом квартале и 7,4% в четвертом квартале прошлого финансового года.
Согласно прогрозу Всемирного банка, в 2026 году рост экономики составит 6,5%. Агентство Moody`s ожидает, что Индия останется самой быстрорастущей экономикой среди стран G20 с ростом на 6,4% в 2026 году и 6,5% в 2027 году.
