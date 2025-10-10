В напряжённой обстановке в пятницу, 10 октября, правительство Израиля официально одобрило соглашение с палестинским движением ХАМАС, которое предусматривает немедленное прекращение огня в секторе Газа и освобождение израильских заложников в обмен на выход из тюрем палестинских заключённых, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает телеканал Kan, с момента вступления в силу соглашения боевые действия должны быть остановлены, и в регион начнут доставляться гуманитарные грузы. В течение 72 часов ХАМАС и связанные группировки обязаны освободить всех заложников — по данным Израиля, в плену остаются 48 человек, из которых 20 живых, в том числе граждане Германии.

Несмотря на достижение принудительного перемирия, несколько ультраправых членов израильского правительства — включая министра национальной безопасности Итамара Бен‑Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича — выступили против соглашения. Это подчёркивает внутреннее напряжение в стране на фоне шагов, направленных на деэскалацию конфликта.

Соединённые Штаты заявили, что предоставят военную поддержку соблюдению режима перемирия, выделив около 200 военнослужащих из состава Centcom. Они не будут размещены внутри сектора Газа, но будут участвовать в создании совместного координационного центра, куда войдут представители Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ — центр призван облегчить контроль над операциями и гуманитарной логистикой.