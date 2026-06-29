Правительство Израиля признало геноцид армян

Правительство Израиля единогласно одобрило решение о признании геноцидом массовых убийств армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Теперь документ должен быть утвержден Кнессетом. Инициатором решения выступил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. По его словам, признание геноцида является «нравственным долгом» страны и свидетельствует о приверженности исторической правде.

Под геноцидом армян понимают массовые убийства и депортации армянского населения Османской империи в 1915–1916 годах. По оценкам историков, погибли от сотен тысяч до 1,5 млн человек. Эти события уже признаны геноцидом более чем в 30 странах, включая США, Францию, Германию и Россию. Турция продолжает отвергать такую квалификацию. Решение израильского правительства принято на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Турцией, которые ухудшились после начала войны в секторе Газа в 2023 году.

До вступления в силу документ должен получить одобрение парламента Израиля — Кнессета.