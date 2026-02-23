Правительство Казахстана выделяет более 40,7 млрд тенге из резерва страны на проведение комплексных геологоразведочных работ, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

Средства будут направлены на начало реализации 20 проектов геологической съемки масштаба 1:50 000 второго поколения (ГС2-50). Работы охватят порядка 100 тыс. кв. км со средней площадью одного участка около 5 тыс. кв. км.

– Программа ГС2-50 предусматривает применение современных геофизических, дистанционных и геохимических методов исследований, а также глубокой цифровой обработки данных. Это позволит сформировать актуальные геологические карты и выявить перспективные участки. В этом году запланированы аэрогеофизические и полевые работы, включая геохимию, проходку шурфов и канав. По итогам полевого сезона будет проведен предварительный лабораторный анализ проб, – говорится на сайте Правительства РК.

Особое внимание уделяется специализированному изучению выявленных и ранее известных рудных зон и перспективных площадей, а также оценке рудных полей с подсчетом прогнозных ресурсов. Полученные результаты станут основанием для постановки детальных поисковых и разведочных работ.

Геологическая съемка охватит территории Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также областей Абай, Улытау.

– Также предусмотрена реализация 6 проектов сейсморазведочных работ 2D на территории Шу-Сарысуйского и Северо-Торгайского малоизученных нефтегазоперспективных осадочных бассейнов. В настоящее время уровень их геологической изученности не обеспечивает достоверную оценку нефтегазоносности и ресурсного потенциала углеводородов. Проведение сейсморазведки позволит выявить структуры, перспективные для локализации залежей нефти и газа, а также оценить их потенциальные объемы. Работа в данном направлении является важной частью государственной политики по эффективному использованию природных ресурсов, развитию геологоразведочной отрасли и формированию основы для привлечения инвестиций в недропользование, – отмечают в Правительстве РК.

Все проекты планируется завершить до конца 2028 года. В целом за трехлетний период на государственное геологическое изучение предусмотрено порядка 240 млрд тенге или $500 млн.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень геологической изученности территории страны, выявить перспективные участки для дальнейших исследований и создать условия для восполнения минерально-сырьевой базы Казахстана.