Правительство Казахстана смягчит требования к экспортерам говядины и отказалось от введения запрета на экспорт картофеля. Такие решения приняты на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.kz.

От введения временных ограничений на экспорт картофеля решено отказаться. В комиссии отметили, что цены на внутреннем рынке стабилизировались, а запасы продукции остаются достаточными для обеспечения внутреннего спроса.

Также принято решение смягчить требования к экспортерам говядины для получения квот. Сейчас действующие правила предусматривают ряд жестких условий, включая наличие у компании собственной откормочной площадки не менее чем на 5 тысяч голов скота и собственного мясокомбината. Министерство сельского хозяйства подготовит изменения в правила распределения квот.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос импорта яиц. В целях стабилизации внутреннего рынка и недопущения дефицита комиссия поддержала возможность ввоза яиц из-за рубежа.

Решение связано с реализацией Комплексного плана развития животноводства, утвержденного правительством. Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота в Казахстане с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и выход казахстанской говядины на новые рынки.