Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями. Главными темами стали снижение инфляции, макроэкономическая стабильность, рост доходов населения, а также развитие инфраструктуры и искусственного интеллекта.

В заседании приняли участие представители Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Евразийского банка развития и других международных институтов.

На заседании подчеркнули важность реализации совместной программы Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации на 2026–2028 годы. По данным, озвученным в ходе совета, с октября 2025 года в Казахстане наблюдается замедление годовой инфляции.

Олжас Бектенов заявил, что курс на снижение ценового давления будет продолжен.

«Мы намерены решительно продолжать политику по снижению ценового давления, уровня инфляция. Реализуется совместная Программа Правительства, Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по обеспечению макроэкономической стабильности и повышению благосостояния населения. В этом году мы ставим перед собой цель – рост реальных доходов граждан на 2-3%, как минимум. Это большая работа, которая проводится», - отметил премьер-министр.

По информации, представленной на заседании, в стране продолжается координация фискальной и денежно-кредитной политики. В числе мер, ограничение избыточного роста потребительского кредитования, развитие логистики, повышение эффективности товарных рынков и меры по сдерживанию продовольственной инфляции.

Отдельно было отмечено, что рост выдачи кредитов населению замедлился: с 21,9% в 2024 году до 8,7% в 2025 году, что оказывает сдерживающее влияние на инфляционные процессы.

На заседании также рассмотрели проекты по развитию человеческого капитала, предпринимательства и рынков в области искусственного интеллекта. Участники обсудили меры по поддержке инноваций, развитию экосистемы ИИ и ускорению коммерциализации новых технологий.

Премьер-министр подчеркнул, что цифровая трансформация остается одним из ключевых направлений развития страны.

«Развитие искусственного интеллекта и цифровизация – это безусловный приоритет развития нашей страны, обозначенный Главой государства. 2026 год в Казахстане определен как год цифровизации – масштабирования ИИ, перехода от цифровых сервисов к интеллектуальным государственным платформам и широкого внедрения подходов на основе данных во всех секторах экономики. Нам надо опережающими темпами двигаться в этом направлении», - заявил Бектенов.

На совете также обсудили проект строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений в Актобе, реализуемый при поддержке ЕБРР. По данным, озвученным на заседании, параметры проекта были оптимизированы без сокращения объема работ, а сумма EPC-контракта оказалась ниже первоначального кредитного соглашения примерно на 7,9 млрд тенге.

Кроме того, было поддержано расширение состава Координационного совета: в него войдет Евразийский фонд стабилизации и развития. С февраля текущего года решения совета являются обязательными к исполнению всеми государственными органами и организациями.