Правительство Казахстана ввело мораторий на рост цен на топливо и коммунальные тарифы
По поручению Главы государства Правительство предпринимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности и смягчению последствий экономических реформ, передает BAQ.KZ.
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с членами Кабинета министров и руководителями госорганов, на котором рассмотрены вопросы реализации программы экономических реформ. По итогам заседания приняты ключевые решения.
Мораторий на повышение цен на топливо
С 16 октября вводится мораторий на дальнейший рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. Министерству энергетики поручено совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами обеспечить контроль цен и бесперебойное снабжение внутреннего рынка ГСМ.
Заморозка коммунальных тарифов
Также с 16 октября приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех категорий потребителей до конца первого квартала 2026 года. Сдерживание роста тарифов планируется за счет оптимизации расходов субъектов естественных монополий. Все ремонтные работы в сфере ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки. Для социально уязвимых граждан продолжит действовать механизм жилищной помощи.
Для стабилизации цен на социально значимые продукты будет увеличено финансирование отечественных сельхозпроизводителей — объем средств стабфондов возрастет вдвое. Кроме того, усилится контроль за посредниками и торговыми надбавками.
Поддержка малого и среднего бизнеса
В целях снижения нагрузки на МСБ в новом Налоговом кодексе исключаются лишние ограничения по применению упрощенного режима. С 2026 года налоговое администрирование начнется "с чистого листа": будут отменены проверки, камеральный контроль и подача исков о недействительности сделок.
Налогоплательщики смогут списать пени и штрафы при уплате основного долга до 1 апреля 2026 года. Также будет проведена акция по добровольному снятию с учета без проверок и контроля.
Поддержка жилищных программ
Из-за сокращения ипотечных предложений банков Правительство удвоит объем льготного ипотечного кредитования до 500 млрд тенге в рамках программ "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер". Возобновляется программа "Әскери баспана", которая позволит ежегодно обеспечить жильем около 7 тыс. семей военнослужащих.
Со строительными компаниями будут заключаться офтейк-контракты с обязательством фиксировать цены на жилье на три года.
Доступ к автокредитованию
Будут продолжены программы финансирования покупки автомобилей отечественного производства. Вводится новый механизм — лизинг легковых автомобилей для физических лиц.
Холдингу "Байтерек" поручено подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что проводимые реформы направлены на устойчивый экономический рост и повышение благосостояния граждан, что является основным показателем эффективности государственной политики.
