По поручению Главы государства Правительство предпринимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности и смягчению последствий экономических реформ, передает BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с членами Кабинета министров и руководителями госорганов, на котором рассмотрены вопросы реализации программы экономических реформ. По итогам заседания приняты ключевые решения.

Мораторий на повышение цен на топливо

С 16 октября вводится мораторий на дальнейший рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. Министерству энергетики поручено совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами обеспечить контроль цен и бесперебойное снабжение внутреннего рынка ГСМ.

Заморозка коммунальных тарифов

Также с 16 октября приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех категорий потребителей до конца первого квартала 2026 года. Сдерживание роста тарифов планируется за счет оптимизации расходов субъектов естественных монополий. Все ремонтные работы в сфере ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки. Для социально уязвимых граждан продолжит действовать механизм жилищной помощи.

Для стабилизации цен на социально значимые продукты будет увеличено финансирование отечественных сельхозпроизводителей — объем средств стабфондов возрастет вдвое. Кроме того, усилится контроль за посредниками и торговыми надбавками.

Поддержка малого и среднего бизнеса

В целях снижения нагрузки на МСБ в новом Налоговом кодексе исключаются лишние ограничения по применению упрощенного режима. С 2026 года налоговое администрирование начнется "с чистого листа": будут отменены проверки, камеральный контроль и подача исков о недействительности сделок.

Налогоплательщики смогут списать пени и штрафы при уплате основного долга до 1 апреля 2026 года. Также будет проведена акция по добровольному снятию с учета без проверок и контроля.

Поддержка жилищных программ

Из-за сокращения ипотечных предложений банков Правительство удвоит объем льготного ипотечного кредитования до 500 млрд тенге в рамках программ "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер". Возобновляется программа "Әскери баспана", которая позволит ежегодно обеспечить жильем около 7 тыс. семей военнослужащих.

Со строительными компаниями будут заключаться офтейк-контракты с обязательством фиксировать цены на жилье на три года.

Доступ к автокредитованию

Будут продолжены программы финансирования покупки автомобилей отечественного производства. Вводится новый механизм — лизинг легковых автомобилей для физических лиц.

Холдингу "Байтерек" поручено подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что проводимые реформы направлены на устойчивый экономический рост и повышение благосостояния граждан, что является основным показателем эффективности государственной политики.