Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область проверил готовность региона к паводковому периоду, оценил состояние ключевых гидротехнических сооружений, а также населенных пунктов в Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Шетском и Абайском районах, подверженных риску подтопления, передает BAQ.KZ.

По руслу реки Нура вице-премьер осмотрел села Кокпекты, Байкадам, Петровка, Сарытобе, Ботакара, Шешенкара, а также плотины «Байкадам» и «Миньковскую» и Ащисуйское водохранилище. По руслу реки Шерубай-Нура проверены населенные пункты Карашокы, Бесоба, Аксу-Аюлы, Кайракты, Нураталды, Аксу и Шопа, а также состояние защитных валов в селе Красная Поляна. В Абайском районе осмотрены села Южный, Кулайгыр и Тасзаемка, а также водохранилища «Шерубай-Нуринское» и «Жартасское». Кроме того, Канат Бозумбаев ознакомился с работой гидроузла Самаркандского водохранилища и проверил состояние защитных валов в селе Чкалово.

Фото: Правительство РК

По данным акимата Карагандинской области, основные противопаводковые мероприятия в регионе завершены, работы продолжаются в городе Темиртау. Возведено и укреплено 25 км защитных дамб и валов, проведена санация более 28 км паводкоопасных участков русел рек, очищено 21 км дренажных и водоотводных систем. На 54 участках автодорог увеличена водопропускная способность, выполнен ремонт четырех гидротехнических сооружений. Местными исполнительными органами сформированы материально-технические и финансовые резервы, вывезено порядка 1 млн 200 тыс. кубических метров снега. На особом контроле находятся 139 населенных пунктов в 7 районах и 4 городах области, потенциально подверженных подтоплению, а также 130 паводкоопасных участков автомобильных и железных дорог. Под постоянным мониторингом находятся 217 водохозяйственных сооружений.

На текущий момент паводковая обстановка в регионе стабильная. Основные водохранилища работают в штатном режиме. Проводятся санитарные сбросы воды с Самаркандского и Интумакского водохранилищ. Сегодня началось республиканское командно-штабное учение «Коктем-2026» по подготовке и ведению спасательных и других работ при неблагоприятном развитии паводковой обстановки весеннего периода. МЧС проверил готовность системы оповещения территориального уровня.

С 1 марта в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций все силы и средства территориальной подсистемы гражданской защиты переводятся в режим повышенной готовности. К реагированию привлечены 3 579 человек и 1 047 единиц техники.