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Правительство намерено постепенно выравнивать цены на топливо — Скляр

По его словам, низкая стоимость бензина по сравнению с соседними странами приводит к прямому оттоку топлива.

31 Июля, 10:58
АВТОР
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pixabay 31 Июля, 10:58
31 Июля, 10:58
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Фото: pixabay

На заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр ответил на вопрос о перспективах подорожания топлива, передает BAQ.KZ.

По его словам, низкая стоимость бензина по сравнению с соседними странами приводит к прямому оттоку топлива.

"Бензин у нас дешевле, чем у соседей и идёт прямой отток. Мы будем постепенно цены выравнивать, постепенно избегая его оттока", — отметил Скляр.

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