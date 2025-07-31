На заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр ответил на вопрос о перспективах подорожания топлива, передает BAQ.KZ.

По его словам, низкая стоимость бензина по сравнению с соседними странами приводит к прямому оттоку топлива.