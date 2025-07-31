Правительство намерено постепенно выравнивать цены на топливо — Скляр
По его словам, низкая стоимость бензина по сравнению с соседними странами приводит к прямому оттоку топлива.
31 Июля, 10:58
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31 Июля, 10:5831 Июля, 10:58
260Фото: pixabay
На заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр ответил на вопрос о перспективах подорожания топлива, передает BAQ.KZ.
По его словам, низкая стоимость бензина по сравнению с соседними странами приводит к прямому оттоку топлива.
"Бензин у нас дешевле, чем у соседей и идёт прямой отток. Мы будем постепенно цены выравнивать, постепенно избегая его оттока", — отметил Скляр.
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