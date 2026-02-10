На расширенном заседании Правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр страны Олжас Бектенов доложил о проводимой работе по обеспечению роста доходов населения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ходе выступления было отмечено, что рост доходов граждан в настоящее время не успевает за темпами экономического развития. По данным Правительства, доля заработной платы в валовом внутреннем продукте составляет 31%. Несмотря на то, что этот показатель является одним из самых высоких в Центральной Азии, он значительно ниже уровня развитых стран, где доля оплаты труда в ВВП превышает 40%.

Также подчёркнуто, что темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, получаемой как за счёт собственной деятельности, так и при государственной поддержке.

В этой связи Правительство приступило к разработке комплексных мер, направленных на повышение доходов населения.

"Предусматриваются финансовые, налоговые и иные стимулирующие меры по повышению заработных плат, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижения финансовой нагрузки для граждан", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Основным приоритетом Правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения. По словам Премьер-министра, этому будет способствовать реализация системных мер, направленных на создание новых производств, развитие предпринимательских инициатив и открытие постоянных рабочих мест.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам цифровизации. В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации в Послании народу Казахстана поставлена задача по внедрению передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы экономики, а также по построению цифрового государства. Вместе с тем, было отмечено, что практическая реализация этих задач пока остаётся недостаточной.

По данным Правительства, в реальном секторе экономики процессы цифровизации находятся на ранней стадии, а отраслевые базы данных до сих пор не сформированы в полном объёме. Решение этих и других вопросов планируется в рамках разрабатываемой стратегии Digital Qazaqstan, которая объединит все цифровые инициативы в единую общенациональную программу.