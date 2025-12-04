Правительство Казахстана выделило 1,8 млрд тенге из своего резерва для решения проблем с водоснабжением в Жезказгане, передает BAQ.KZ.

Средства направлены на завершение реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений, что является прямым исполнением поручений Президента по улучшению качества жизни населения и обеспечению устойчивого доступа к питьевой воде. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Комплекс очистных сооружений, построенный ещё в 1966 году, практически полностью выработал свой ресурс — износ оборудования достиг 90%. За последние годы на объекте уже была проведена масштабная подготовительная работа: проложены инженерные сети протяжённостью 4 километра, построены трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Реконструированы и введены в эксплуатацию четыре резервуара для фильтрованной и питьевой воды, обновлено насосное оборудование.

Новое финансирование позволит ускорить завершение строительно-монтажных работ и обеспечить ввод обновлённого комплекса в эксплуатацию в 2026 году. Проект рассматривается как ключевой элемент модернизации водной инфраструктуры региона.

Работа по улучшению системы водоснабжения ведётся в рамках масштабной государственной программы. По итогам 2024 года доступ к качественной питьевой воде уже обеспечен 99,4% городского и 98% сельского населения. Для достижения стопроцентного показателя в 2025 году в республиканском бюджете предусмотрено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов. Дополнительно за счёт Специального государственного фонда выделено ещё 135,8 млрд тенге для финансирования 229 проектов.

Правительство подчёркивает, что держит под контролем освоение бюджетных средств и качество выполнения работ. Реализация поручений Президента в сфере водоснабжения рассматривается как один из важнейших шагов по повышению благосостояния граждан и развитию регионов страны.