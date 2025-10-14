На брифинге в правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин ответил на вопрос журналистов о том, можно ли говорить о благополучном социально-экономическом развитии Казахстана по итогам года, учитывая подорожание товаров и услуг, в частности бензина, передает корреспондент BAQ.KZ.

Вице-министр отметил, что правительство принимает все меры для сдерживания инфляции, которая по итогам сентября составила 12,9%. Основной вклад в рост цен, по его словам, внесли тарифы, однако их дальнейшее повышение будет остановлено.

"С начала года тарифы поднялись примерно на 18%, что дало около 1% вклада в общую инфляцию. Но до конца года рост тарифов для населения больше не предусмотрен", – сообщил Азмат Амрин.

Кроме того, по словам спикера, для производителей социально значимых продуктов тарифы остаются ниже, что также помогает сдерживать цены.

В сфере продовольствия основной акцент сделан на импортозамещение. По 29 основным видам продуктов внутреннее обеспечение составляет от 80% до 100%. В частности, по мясу птицы обеспеченность выросла с 69% до 80%, а строительство еще 19 птицефабрик позволит достичь полной независимости от импорта. Аналогичные меры реализуются в производстве молочной продукции – новые проекты строятся, в том числе в Северо-Казахстанской области.

"В августе у нас вообще был ноль роста по социально значимым продуктам, а по некоторым позициям – рис, картофель, мука, лук – даже снижение цен", – уточнил Амрин.

Также ужесточен контроль за соблюдением торговой надбавки на социально значимые продукты.