В Правительстве РК под председательством заместителя Премьер-Министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрен проект Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы, передает BAQ.KZ.

Документ охватывает пять отраслей с наибольшими рисками тенизации: здравоохранение и социальные услуги, торговля, образование, строительство и сельское хозяйство. Перечень отраслей не является закрытым и может корректироваться по мере выявления новых "серых" ниш в экономике. При этом уже на этапе формирования плана исключены меры, предусматривающие введение новых обязательств для бизнеса или ужесточение регулирования.

Согласно прогнозам, целевой показатель "доля ненаблюдаемой экономики в ВВП" планируется снизить до 14,5% в 2026 году, 14% в 2027 году и 13,8% в 2028 году.

Отдельный акцент сделан на снижении объёмов серого импорта в торговле, который наносит ущерб добросовестным участникам рынка. Министерству торговли и интеграции совместно с бизнес-сообществом поручено определить наиболее массово ввозимые в серую товары и совместно с Комитетом государственных доходов выработать меры по защите цивилизованного рынка.

Значительная роль в реализации плана отводится цифровым решениям и инструментам искусственного интеллекта. Контроль и мониторинг исполнения мероприятий предполагается через платформу ИС Smart Data Finance, с оценкой фактического эффекта. Реализация мер будет вестись через совместные дорожные карты и рабочие группы с упором на цифровизацию, ИИ-модели и KPI, включая рост налоговых поступлений в соответствующих отраслях.

Проект Комплексного плана был одобрен и после прохождения установленных процедур будет принят Правительством для дальнейшей реализации.