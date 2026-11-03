Правительство одобрило план реализации Послания Президента: предусмотрено 96 мероприятий

Правительство Казахстана одобрило проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Документ включает 96 мероприятий по 12 ключевым направлениям социально-экономического развития страны.

Решение принято на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. Основные положения плана представил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

В документ вошли меры по реализации Года всенародного строительства «Халықтық құрылыс», развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержке промышленности и агропромышленного комплекса.

Отдельный блок посвящен цифровизации и внедрению искусственного интеллекта, развитию предпринимательства, совершенствованию налоговой и финансовой систем, а также повышению эффективности государственного управления.

Кроме того, план предусматривает усиление социальной поддержки населения, повышение заработных плат, снижение административной нагрузки на педагогов, развитие рынка капитала и совершенствование законодательства. Также запланирована разработка новых механизмов управления стратегическими ресурсами страны.

По словам Олжаса Бектенова, главная задача Правительства — обеспечить своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных мероприятий.

Премьер-министр поручил сосредоточить усилия на обеспечении макроэкономической стабильности, развитии промышленности и сельского хозяйства, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, а также повышении эффективности социальной политики и государственного управления.

Особое внимание будет уделено регионам. Акиматам поручено обеспечить реализацию инфраструктурных проектов, строительство социальных объектов и рациональное использование водных ресурсов.

«Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, а также последующее их рассмотрение в Курултае. Должны быть проработаны вопросы финансирования каждого пункта плана. Главная задача — эффективно и в срок исполнить все мероприятия», — подчеркнул глава Правительства.

По итогам заседания Министерству национальной экономики совместно с Аппаратом Правительства поручено внести проект соответствующего Указа Президента в Администрацию Главы государства. Координацию и контроль за реализацией плана обеспечат заместители Премьер-министра в соответствии с закрепленными направлениями.