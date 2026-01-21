Заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства рассказал о мерах по реализации поручений Президента, озвученных на пятом заседании Национального курултая, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, работа по обеспечению устойчивого и качественного развития экономики будет продолжена с акцентом на повышение благосостояния граждан. В числе приоритетов - увеличение отечественного производства продовольственных товаров и насыщение внутреннего рынка.

"Акцент будет сделан на увеличение отечественного производства продовольственных товаров и насыщение внутреннего рынка, недопущение дисбалансов на товарных рынках, развитие инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции. Также хочу отметить, с текущего года перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции", — отметил Серик Жумангарин.

Кроме того, по его словам, влияние повышения тарифов на услуги субъектов естественных монополий на инфляцию будет ограничено с привязкой к целевым параметрам инфляции.