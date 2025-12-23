Правительство представило единую программу поддержки малого бизнеса
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрена единая программа "Іскер аймақ", направленная на развитие малого и микробизнеса, особенно в моно- и малых городах, а также в сельской местности, передаёт BAQ.KZ.
"Развитие сильного и конкурентоспособного предпринимательства является основным фактором устойчивого роста экономики. Недавно Глава государства поручил оперативно принять единую программу поддержки малого бизнеса. Правительством подготовлен комплексный документ, направленный на адресную поддержку малого и микробизнеса и развитие производства с учетом региональной специфики", — подчеркнул Премьер-министр.
Программа "Іскер аймақ" предусматривает меры по стимулированию деловой активности и развитию предпринимательства с учётом потребностей различных регионов страны.
