Правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

На совместном заседании палат Парламента премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что Правительство намерено ускорить рост доходов населения и снизить уровень инфляции ниже 10 процентов, передает BAQ.KZ.

"В прошлом году, наряду с достаточно динамичным экономическим ростом, мы столкнулись с повышенным инфляционным давлением. В сентябре инфляция на пике достигала 12,9%. Сейчас в результате принимаемых мер Правительством, Национальным банком и другими заинтересованными структурами по итогам пяти месяцев текущего года показатель инфляции снизился до 10,4%, и, по нашим расчетам и принимаемым мерам, в ближайшее время мы планируем снизить его ниже 10%", – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в 2025 году инфляционные процессы оказали влияние на уровень доходов населения.

При этом в ряде отраслей сохраняется положительная динамика: в сельском хозяйстве реальные доходы работников выросли на 9,3%, в торговле, связи, водоснабжении и энергетике – в среднем на 4%, а в транспортной сфере – от 5 до 10% в зависимости от направления.

По словам премьер-министра, в этом году правительство намерено принять меры для роста реальных доходов во всей экономике. Уже утверждены совместный план действий Правительства, Национального банка и Агентства по финансовому надзору по снижению инфляции, а также отдельный план по повышению доходов населения. Среди мер – развитие производства товаров, которые сейчас импортируются, а также повышение заработных плат, в том числе на предприятиях, получающих значительную государственную поддержку.