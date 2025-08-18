В рамках реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 2024 года Правительство Казахстана усиливает меры по развитию малого и среднего бизнеса, а также создает условия для формирования предсказуемого и конкурентного рынка, передает BAQ.KZ.

Особое внимание уделяется расширению инструментов финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей, увеличению доли казахстанского содержания в закупках и привлечению капитала.

Для повышения загрузки отечественных предприятий внедрены долгосрочные договоры и офтейк-контракты. В сфере государственных закупок предусмотрены изъятия из национального режима по 4 834 позициям. Только за первые шесть месяцев 2025 года заключено более 106 тысяч договоров на сумму 333,4 млрд тенге — это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Завершается работа над созданием Реестра товаров казахстанского происхождения. Новый инструмент заменит сертификаты СТ-KZ и индустриальные сертификаты, обеспечит автоматическую верификацию данных через государственные базы, снизит коррупционные риски и позволит подтверждать фактическое производство.

Компании смогут бесплатно получать онлайн-выписку с QR-кодом, а включение в Реестр будет возможно только при подтвержденном производстве. Полноценный запуск платформы намечен на 1 января 2026 года.