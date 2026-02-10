Правительство Казахстана совместно с предпринимательским сообществом прорабатывает расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании Правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Премьер-министра, в стране приоритетно ведётся модернизация инфраструктуры и реализация крупных промышленных проектов. При этом отдельное внимание будет уделено поддержке микро- и малого бизнеса.

"В соответствии с Вашим поручением по обеспечению экономической стабильности утверждена программа „Іскер Аймақ“, систематизирующая меры финансовой, нефинансовой и инфраструктурной поддержки для субъектов микро и малого бизнеса", — отметил Олжас Бектенов.

В Правительстве подчёркивают, что действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ. В этой связи совместно с бизнес-сообществом разрабатываются дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки.

Одной из ключевых инициатив станет программа переоснащения малых и средних предприятий современным оборудованием. Специальная программа по линии холдинга Байтерек позволит предпринимателям в течение 10 дней получать льготные кредиты на приобретение современного оборудования без дополнительных залогов. Ожидается, что это повысит конкурентоспособность бизнеса и позволит решить проблему изношенной материально-технической базы.

Кроме того, с учётом поручений Главы государства, озвученных на заседании Национального курултая, обеспечивается мягкое внедрение нового Налогового кодекса с учётом конструктивных предложений бизнеса. Ранее было принято решение об отмене всех налоговых проверок за периоды до 1 января 2026 года. Также не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за нарушения, допущенные в текущем году.

По итогам 2025 года количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Численность занятых в секторе выросла на 3,9% — до 4,5 млн человек, что составляет около 46% всех занятых и почти половину экономически активного населения страны.

Доля МСБ в валовом внутреннем продукте достигла 40,5%, а объём выпуска продукции составил порядка 73 трлн тенге.