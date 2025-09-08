Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускоренной цифровой трансформации страны, подчеркнув, что обнародованные им задачи имеют критическое значение для дальнейшего динамичного развития государства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил Глава государства, ключевым элементом стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и масштабная цифровизация, которые способны многократно усилить потенциал Казахстана во всех сферах.

"Запуск суперкомпьютера в нашей стране – это, конечно, успех, но он должен рассматриваться Правительством и всем обществом как начало интенсивной, многоплановой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровое государство", – отметил Токаев.

Для эффективного достижения этой цели будет разработан единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта – Digital Qazaqstan. В нем все инициативы и проекты объединят в общенациональную стратегию.

Президент подчеркнул, что глубинная цифровая трансформация – это не самоцель, а инструмент для улучшения качества жизни граждан.