Правительство реализует программы строительства социальных и инфраструктурных объектов во всех регионах

Правительство Казахстана усиливает контроль за реализацией ключевых инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни населения и укрепление экономического потенциала регионов.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поручил обеспечить сохранение высоких темпов строительных работ и особое внимание уделить своевременному вводу социальных и инфраструктурных объектов.

В рамках поручений Главы государства в ближайшее время будет реализована масштабная программа строительства объектов социальной инфраструктуры во всех регионах страны.

Особый акцент будет сделан на строительстве современных объектов здравоохранения, которые должны обеспечить повышение качества и доступности медицинских услуг для граждан.

"По каждому объекту должен вестись постоянный мониторинг и оперативное устранение возникающих вопросов", – отметил Премьер-министр.

Кроме того, Правительство продолжает работу по развитию транспортной инфраструктуры.

Министерству транспорта совместно с компанией "Қазақстан темір жолы" поручено до конца года завершить строительство стратегически важных железнодорожных линий "Дарбаза – Мактаарал" и "Мойынты – Кызылжар", а также продолжить реконструкцию вокзалов.

Реализация данных проектов позволит увеличить объем железнодорожных транзитных перевозок, повысить конкурентоспособность транспортного коридора Казахстана и расширить возможности для международной торговли.

Одновременно будет продолжена цифровая трансформация транспортной отрасли. Совместно с Министерством искусственного интеллекта планируется внедрение современных цифровых инструментов с последующей интеграцией в систему Smart Data Transport.

Это позволит повысить прозрачность процессов, улучшить управление отраслью и расширить применение решений на основе искусственного интеллекта.