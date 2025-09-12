Правительство РФ обсуждает повышение НДС до 22%
НДС могут поднять уже в 2026 году.
Правительство России всерьёз рассматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) — ключевого источника дохода федерального бюджета, передает BAQ.KZ.
По информации The Bell, наиболее обсуждаемая сейчас мера — увеличение ставки с 20 до 22% с возможными исключениями для социально значимых товаров. Это решение может затронуть буквально каждого россиянина: НДС "вшит" в цены большинства товаров и услуг, а значит, ударит по кошельку через рост цен.
Обсуждение новой налоговой нагрузки идёт на фоне стремительно растущего дефицита бюджета, вызванного непомерными расходами на оборону и слабой динамикой экономики. По данным Минфина, только за январь–август 2025 года дефицит составил 4,2 трлн рублей — уже выше плановых годовых показателей. И хотя в августе он немного сократился, структурные проблемы никуда не делись: расходов слишком много, доходов — катастрофически не хватает.
Собеседники The Bell из правительственных кругов признают: без повышения налогов бюджет не свести. Альтернатива — резкое сокращение госрасходов, включая оборонные, — пока политически невозможна. Уже в конце сентября кабмин должен представить проект бюджета на 2026 год, и налоговое решение станет его центральной частью.
Почему именно НДС?
НДС — это основной "удобный" налог: он приносит больше всего денег (в 2024 году — в паре с налогом на добычу полезных ископаемых обеспечил до 70% доходов бюджета), легко администрируется и не вызывает мгновенного негатива, как прямые налоги. Его повышение не чувствуется в моменте, но неизбежно ведёт к инфляции. Предыдущее повышение — с 18% до 20% в 2019 году — дало до 0,7 п.п. к годовой инфляции. Аналогичный эффект ждут и теперь.
Бюджетные аналитики оценивают потенциальный доход от повышения НДС до 1 трлн рублей в год — около 0,5% ВВП. Однако исключения для социально значимых товаров могут этот эффект сгладить. Хотя, как подчёркивают экономисты, такие исключения чаще носят популистский характер и мало влияют на общий итог.
Цена войны — рост налогов
Экономическая логика здесь проста: государство не может больше покрывать дефицит из резервов. За три с половиной года войны и санкционного давления в Фонде национального благосостояния осталось менее 4 трлн рублей ликвидных средств — меньше половины от уровня начала 2022 года. Остаётся лишь печатный станок или заимствования. Но и тот, и другой путь ведёт к инфляции и росту долга, что уже сейчас съедает до 8% бюджета только на обслуживание процентов.
Поэтому власти делают выбор в пользу налогов — и косвенных, которые больнее всего бьют по потребителю. Как отмечает один из источников The Bell: "Инфляция — это тоже налог, только он незаметен, но гораздо больнее для бедных".
Экономика остывает
На фоне замедления роста ВВП и снижения цен на нефть запланированные доходы на 2026 год в 41,8 трлн рублей выглядят всё более нереалистично. Расходы в 44,2 трлн рублей при целевом дефиците в 1% ВВП могут быть покрыты лишь частично. Новые параметры бюджета обсуждались на совещании у премьера Михаила Мишустина 10 сентября.
Тем временем экономика буксует: рост ВВП в июле замедлился до 0,4% — против 1% в июне и 1,4% в первом квартале. После двух лет военного разгона потребление падает, и повышение налогов только усилит этот тренд.
Что это значит для граждан?
Повышение НДС — это не просто изменение цифр на бумаге. Это рост цен, особенно на те товары, которые не попадут в список "социально значимых". Это перераспределение доходов: в пользу государства, в ущерб населению и бизнесу. Это также сигнал, что курс на мобилизацию экономики продолжается — теперь не только за счёт резервов и нефти, но и за счёт кошельков граждан.
