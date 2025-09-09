В Правительстве рассматривают меры по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Послание Главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" - это мощный импульс для дальнейшего форсированного инновационного развития нашей страны.

Будущее Казахстана в технологическом прогрессе, и поэтому Президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в течение трех лет в полноценное цифровое государство" - сказал Премьер-министр.