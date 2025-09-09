Правительство сконцентрировано на оперативном исполнении задач послания Президента — Бектенов
В Правительстве рассматривают меры по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает BAQ.KZ.
"Послание Главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" - это мощный импульс для дальнейшего форсированного инновационного развития нашей страны.
Будущее Казахстана в технологическом прогрессе, и поэтому Президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в течение трех лет в полноценное цифровое государство" - сказал Премьер-министр.
Олжас Бектенов отметил, что масштабная цифровизация и активное внедрение технологий искусственного интеллекта позволят выстроить современную технологичную систему государственного управления.
"Цифровой подход в государственной системе, как отметил Президент, "многократно повысит ее прозрачность, эффективность и человекоцентричность".
Сквозная цифровизация наряду с диверсификацией обеспечит комплексную модернизацию всей экономики страны и повысит конкурентоспособностьКазахстана на мировой арене.
Правительство сконцентрировано на оперативном исполнении поставленных в Послании задач", - подчеркнул Премьер-министр.
Ранее стало известно, что правительство за 10 дней подготовит меры по обновлению инвестиционной политики.
