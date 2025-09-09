  • 9 Сентября, 12:48

Правительство сконцентрировано на оперативном исполнении задач послания Президента — Бектенов

Сегодня, 11:10
АВТОР
пресс-служба правительства РК Сегодня, 11:10
106
Фото: пресс-служба правительства РК

В Правительстве рассматривают меры по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Послание Главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" - это мощный импульс для дальнейшего форсированного инновационного развития нашей страны.

Будущее Казахстана в технологическом прогрессе, и поэтому Президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в течение трех лет в полноценное цифровое государство" - сказал Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что масштабная цифровизация и активное внедрение технологий искусственного интеллекта позволят выстроить современную технологичную систему государственного управления.

"Цифровой подход в государственной системе, как отметил Президент, "многократно повысит ее прозрачность, эффективность и человекоцентричность".

Сквозная цифровизация наряду с диверсификацией обеспечит комплексную модернизацию всей экономики страны и повысит конкурентоспособностьКазахстана на мировой арене.

Правительство сконцентрировано на оперативном исполнении поставленных в Послании задач", - подчеркнул Премьер-министр.

Ранее стало известно, что правительство за 10 дней подготовит меры по обновлению инвестиционной политики. 

