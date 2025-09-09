В ближайшие десять дней будет выработан комплекс мер по переформатированию инвестиционной политики страны, сообщил на заседании Правительства заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"С учетом поручений главы государства в десятидневный срок будут выработаны конкретные меры по переформатированию инвестиционной политики с акцентом на привлечение качественных инвестиций с последующей разработкой плана действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций", - сказал Жумангарин.

Одновременно готовится проект нового Закона "О банках", который создаст условия для продвижения финтеха, либерализации оборота цифровых активов и вовлечения свободной ликвидности банков в реальный сектор экономики.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании палат Парламента поручил разработать закон о банках. Президент считает нужным учесть в новом законе о банках условия для привлечения новых игроков на рынок.