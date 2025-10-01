Американский Сенат не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов, что привело к частичному прекращению работы правительства США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

С полуночи среды, по местному времени, часть государственных структур прекратила свою деятельность из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по бюджету, в частности в таких важных сферах, как здравоохранение. Во вторник вечером Сенат отклонил оба законопроекта, направленных на предотвращение шатдауна. Республиканский вариант, поддержанный Палатой представителей, получил 55 голосов "за" при необходимых 60, а демократический проект — только 47 голосов. В результате отсутствие необходимого большинства привело к остановке финансирования.

Политические лидеры обеих партий обвиняют друг друга в намеренном срыве переговоров с целью политического давления. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в попытках запугивания и отказе обсуждать продление налоговых льгот, которые делают медицинское страхование доступным для миллионов американцев. Демократы также выступают против сокращений в программе Medicaid и финансирования ключевых медицинских учреждений. Президент Дональд Трамп ранее предположил, что ответственность за шатдаун лежит на демократиях, подтверждая возможность приостановки работы правительства.

В ответ на возникшую ситуацию Бюро управления и бюджета Белого дома выпустило указания для государственных ведомств, призывающие к реализации планов по временной приостановке финансирования. Некоторые сотрудники государственных учреждений будут отправлены в вынужденный отпуск без оплаты, в то время как жизненно важные службы, включая военных, судей, медиков и руководителей высшего звена, продолжат работу. Последний такой шатдаун в США имел место с декабря 2018 по январь 2019 года и был вызван спором по вопросам иммиграционной политики и безопасности границ.