США получили 10-процентную долю в технологической корпорации Intel. Об этом в Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.

"Для меня большая честь сообщить, что США теперь в полной мере владеют и контролируют 10% в Intel, замечательной американской компании, которую ждет еще более блестящее будущее", - написал Президент США.

Трамп отметил, что договорился об этой сделке с руководителем Intel Лип-Бу Таном.