Правительству США теперь принадлежит 10 процентов в Intel

Компания Intel занимается производством передовых полупроводников и чипов.

Фото: Pixabay.com

США получили 10-процентную долю в технологической корпорации Intel. Об этом в Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.

"Для меня большая честь сообщить, что США теперь в полной мере владеют и контролируют 10% в Intel, замечательной американской компании, которую ждет еще более блестящее будущее", - написал Президент США.

Трамп отметил, что договорился об этой сделке с руководителем Intel Лип-Бу Таном.

"США ничего не заплатили за эти акции, а их стоимость сейчас составляет приблизительно 11 млрд долларов. Это отличная сделка для Америки, а также отличная сделка для Intel. Производство передовых полупроводников и чипов, чем занимается Intel, играет ключевую роль для будущего нашей страны", - заявил он.

