По предварительным данным Бюро национальной статистики, ВВП Казахстана за январь-июль 2025 года увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономист Бауыржан Искаков считает, что такой результат стал следствием целенаправленных действий Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в этом году были предприняты системные шаги для достижения роста ВВП.

"В первую очередь ускорили реализацию инфраструктурных проектов и усилили привлечение инвестиций в транспортно-логистическую сферу, что увеличило объёмы транзита и добавленную стоимость в транспортном секторе. Во-вторых, стимулировали строительную отрасль через государственные программы, поддержку жилищного строительства и ипотечного кредитования. В-третьих, для поддержки внутреннего спроса ввели льготное кредитование и налоговые послабления для малого бизнеса в сфере торговли и услуг", – пояснил эксперт.

Он отметил, что обрабатывающая промышленность также получила импульс за счёт поддержки крупных предприятий и производственных площадок в регионах. Кроме того, меры по открытию новых экспортных направлений и упрощению логистики на границе способствовали укреплению внешнеэкономических связей.