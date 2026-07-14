Правительство усилит поддержку экспортного потенциала агропромышленного комплекса
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Развитие агропромышленного комплекса, расширение рынков сбыта и поддержка отечественных производителей остаются одними из ключевых направлений экономической политики Правительства Казахстана.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить меры поддержки предприятий переработки сельскохозяйственной продукции и повысить конкурентоспособность отечественного аграрного сектора.
В целях расширения экспортных возможностей Министерству сельского хозяйства совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции поручено предоставить Продовольственной корпорации полномочия оператора по возмещению затрат при транспортировке продукции переработки зерна.
Кроме того, предусмотрено внедрение инвестиционного субсидирования для модернизации хлопкоперерабатывающих предприятий и перевозки сахарной свеклы.
Акиматам регионов совместно с Министерством сельского хозяйства необходимо ускорить закуп племенного поголовья в рамках программы развития животноводства.
Это позволит увеличить производство мясной продукции, обеспечить насыщение внутреннего рынка и расширить экспортный потенциал отрасли.
Отдельное внимание Правительство уделяет развитию торговли и предпринимательства.
Премьер-министр поручил регионам разработать дорожные карты развития торговли с определением конкретных точек роста, инвестиционных проектов и целевых показателей увеличения товарооборота.
Особый потенциал имеют приграничные регионы и территории с высокой туристической привлекательностью. Их развитие позволит создать новые центры торговли, переработки и предпринимательства.
"Малый и средний бизнес остается ключевым драйвером роста экономики. Мы должны создавать все необходимые условия для его дальнейшего развития", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Правительство продолжит системную работу по поддержке предпринимателей и обеспечению устойчивого роста экономики страны.
Самое читаемое
- Казахстан накроет опасная погода: синоптики предупредили о грозах и жаре
- Джеки Чан прилетел в Мангистау ради съемок нового фильма
- Паромщики Абайской области просят государство срочно поддержать отрасль
- Трамп, Макрон и Мерц попали в «список возмездия» после гибели Хаменеи
- Новый дворец школьников за 7,6 млрд в Семее оказался недоступным для детей