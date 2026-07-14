Правительство усилит поддержку экспортного потенциала агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса, расширение рынков сбыта и поддержка отечественных производителей остаются одними из ключевых направлений экономической политики Правительства Казахстана.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить меры поддержки предприятий переработки сельскохозяйственной продукции и повысить конкурентоспособность отечественного аграрного сектора.

В целях расширения экспортных возможностей Министерству сельского хозяйства совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции поручено предоставить Продовольственной корпорации полномочия оператора по возмещению затрат при транспортировке продукции переработки зерна.

Кроме того, предусмотрено внедрение инвестиционного субсидирования для модернизации хлопкоперерабатывающих предприятий и перевозки сахарной свеклы.

Акиматам регионов совместно с Министерством сельского хозяйства необходимо ускорить закуп племенного поголовья в рамках программы развития животноводства.

Это позволит увеличить производство мясной продукции, обеспечить насыщение внутреннего рынка и расширить экспортный потенциал отрасли.

Отдельное внимание Правительство уделяет развитию торговли и предпринимательства.

Премьер-министр поручил регионам разработать дорожные карты развития торговли с определением конкретных точек роста, инвестиционных проектов и целевых показателей увеличения товарооборота.

Особый потенциал имеют приграничные регионы и территории с высокой туристической привлекательностью. Их развитие позволит создать новые центры торговли, переработки и предпринимательства.

"Малый и средний бизнес остается ключевым драйвером роста экономики. Мы должны создавать все необходимые условия для его дальнейшего развития", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство продолжит системную работу по поддержке предпринимателей и обеспечению устойчивого роста экономики страны.