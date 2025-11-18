В Казахстане расширяются меры по стабилизации цен на продукты питания, передает BAQ.KZ.

На еженедельном совещании по сдерживанию инфляции вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции провести детальный анализ продовольственной корзины и определить дополнительные меры для стабилизации цен. Такое решение принято на фоне изменения стоимости социально значимых продуктов и тенденций на рынке продовольствия.

По данным мониторинга, за первые две недели ноября рост цен на социальные продукты питания составил 0,1%. При этом продолжается снижение стоимости отдельных овощей: моркови на 1,7%, капусты на 1,8% и лука на 0,4%. Однако на рынке картофеля наблюдается противоположная динамика: цена выросла на 0,2% за неделю и на 2,2% за две недели ноября. Средняя стоимость продукта по стране достигла 188 тенге за килограмм.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова связала подорожание с активизацией экспорта после его открытия.

"За два месяца экспорт картофеля составил 300 тыс. тонн, а общий объем экспортных контрактов на ближайшее время – около 200 тыс. тонн. Таким образом, мы подходим к плановому порогу в 500 тыс. тонн, безопасному для продовольственной безопасности страны", - отметила она.

В связи с этим вице-премьер поручил вынести вопрос обеспечения запасов картофеля на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешней политики и участия в международных экономических организациях.

Параллельно фиксируется незначительное повышение цен на куриные яйца и мясо птицы — на 0,4% за две недели ноября. По словам Айжан Бижановой, это связано главным образом с удорожанием кормов и импортных компонентов. Она также сообщила, что производители подсолнечного масла уже поставили птицефабрикам необходимый объем удешевленного масла, однако для стабилизации ситуации требуется и удешевленное зерно.

Для решения вопроса Серик Жумангарин поручил Продкорпорации в кратчайшие сроки обеспечить птицефабрики фуражным зерном из резервов, а также увеличить объемы доступной курятины на сельскохозяйственных ярмарках, чтобы предотвратить ускорение роста цен. Кроме того, с учетом подорожания гречневой крупы на 1,3% за две недели ноября агентству поручено закупить дополнительные объемы продукта в стабилизационные фонды путем прямого закупа.

Серик Жумангарин подчеркнул важность комплексного подхода к регулированию цен.

"Тарифы на коммунальные услуги заморожены. Единственный фактор, который сегодня оказывает влияние на инфляцию и может быть стабилизирован государственными мерами – это продовольственные товары. Речь идет не только о социально значимых позициях, а обо всей линейке продуктов питания, входящих в продовольственную корзину и которые сегодня не подпадают под государственное регулирование. Министерству торговли и интеграции необходимо провести анализ продовольственной корзины и выработать меры по стабилизации на них цен", — заявил он.

Помимо анализа рынка, предстоит обеспечить полную прослеживаемость товаров, убрать лишних посредников и усилить контроль за прохождением документов. В правительстве отмечают, что повышение прозрачности цепочек поставок позволит снизить издержки и удерживать цены на более доступном уровне.