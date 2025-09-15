На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова был утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Доклад по проекту представил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

План включает 87 мероприятий по восьми ключевым направлениям: инвестиционная политика и развитие финансового сектора, укрепление промышленного каркаса, сельское хозяйство, транспорт и туризм, модернизация ЖКХ и водной инфраструктуры, развитие предпринимательства, человеческого капитала, а также парламентская реформа.

Согласно документу, в экономическом блоке предусмотрено обновление системы привлечения инвестиций, принятие нового закона "О банках", запуск программы инвестирования до 1 миллиард долларов из Национального фонда в высокотехнологичные сектора, а также создание Государственного фонда цифровых активов. Кроме того, в рамках особого статуса города Алатау будет сформирован инновационный центр Alatau City с уникальной финансовой моделью, включая использование криптоактивов.

В промышленности акцент сделан на проекты по переработке редкоземельных металлов и глубокой переработке углеводородного сырья. В геологии к концу 2026 года планируется полная оцифровка данных и внедрение системы Big Data с применением искусственного интеллекта.

В аграрном секторе до 2028 года намечено профинансировать более 200 проектов на сумму 1,2 триллиона тенге, внедрить цифровую карту земельных ресурсов и перевести земельные конкурсы в электронный формат.

По направлению транспорта и логистики планируется строительство новых железнодорожных и автодорожных участков, запуск в 2026 году системы Smart Cargo и национального грузового авиаперевозчика. Объем транзитных перевозок через Казахстан должен увеличиться в два раза.

В сфере ЖКХ предусмотрено внедрение цифровых решений и платформы для учета и мониторинга строительства, а также строительство и реконструкция 27 водохранилищ и более 14 тысяч км ирригационных каналов.

Поддержка предпринимательства будет обеспечена за счет либерализации экономики, реформы квазигоссектора и внедрения искусственного интеллекта в налоговое администрирование.

Социальный блок плана охватывает строительство школ, медицинских учреждений, внедрение цифрового учета миграции и унификацию социальных выплат для уязвимых категорий населения.

В части парламентской реформы будут проработаны вопросы организации референдума и возможные изменения в конституционное законодательство.