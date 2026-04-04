Правительство утвердило план популяризации наследия Ходжи Ахмета Яссауи
Будут реализованы 37 мероприятий.
Правительство Казахстана утвердило План действий по продвижению и популяризации наследия Ходжи Ахмета Яссауи на 2026–2028 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
Документ предусматривает реализацию 37 мероприятий, направленных на изучение, сохранение и продвижение наследия великого мыслителя, а также на развитие Туркестана как одного из ключевых центров духовного туризма.
План охватывает пять основных направлений: совершенствование институциональной и правовой базы, научно-исследовательскую и образовательную деятельность, культурно-просветительские и творческие проекты, информационно-имиджевые и международные мероприятия, а также реставрационные работы.
Особое внимание будет уделено работе с молодежью и школьниками. В частности, в Туркестане планируется провести республиканский этап традиционного конкурса «Яссауиведение», а также открыть при музее клуб для школьников, посвященный изучению наследия мыслителя.
Отдельный блок мероприятий связан с научной деятельностью. Планируется издание произведений Ходжи Ахмета Яссауи и научных исследований, выявление его письменного наследия в отечественных и зарубежных архивах, а также создание каталога архивных материалов и документов.
Для продвижения наследия Яссауи среди туристов планируется обновить гайдбуки, видеоролики и аудиогиды, разработать новые туристические маршруты, в том числе ориентированные на иностранных гостей, а также провести научно-реставрационные работы в мавзолее.
Кроме того, рассматривается возможность включения письменного наследия мыслителя в программу ЮНЕСКО «Память мира», а также инициирование объявления Года Яссауи или проведения специальных культурных дней в рамках ЮНЕСКО и ИСЕСКО.
Ожидается, что реализация плана позволит усилить работу по сохранению и изучению наследия Ходжи Ахмета Яссауи, повысить его популярность в Казахстане и за рубежом, а также раскрыть туристический и культурный потенциал Туркестана.
