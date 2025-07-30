В рамках исполнения поручений Президента РК Касым‑Жомарта Токаева по обеспечению устойчивого водоснабжения аграрного сектора, Премьер‑министром страны Олжасом Бектеновым подписано постановление о резервном финансировании проекта: выделено около 1 млрд тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для Кызылординской области, передает BAQ.KZ.

По оценке специалистов, новое оборудование позволит поддерживать полив на площади более 6 000 гектаров даже при критично низком уровне воды в магистральных каналах. Насосные станции предназначены для переброски воды из главных и межхозяйственных каналов во внутренние водные сети хозяйств.

В регионе посеяно 126 400 гектаров поливных культур, из них 85 200 гектаров – под рис.

Ожидаемый объём водозабора в текущем сезоне — 2,5 млрд кубометров воды.

Акимат региона совместно с филиалом РГП "Казводхоз" сформировали специальную мониторинговую группу и утвердили график подачи воды на пяти магистральных и трёх межхозяйственных каналах, в зависимости от объёмов воды, поступающих по Сырдарье.

Аграрный сектор Кызылординской области напрямую зависит от трансграничной реки Сырдарья. Обеспечение стабильного полива — ключевой фактор сохранения урожая и продовольственной безопасности региона. В условиях нестабильных погодных условий и возможных засух меры по технической поддержке ирригации занимают стратегически важное значение.

Важные аспекты проекта

Финансирование — из государственного резерва.

Закупают мобильное оборудование, позволяющее гибко реагировать на изменения водной ситуации.

Мониторинг и планирование подачи воды — совместная разработка региональных властей и водхозов.

Стратегическая цель — устойчивость сельхозпроизводства и сохранение урожая, несмотря на водную нестабильность.