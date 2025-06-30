В Восточно-Казахстанской области стартует очередной этап подготовки к отопительному сезону: из резерва Правительства РК выделено свыше 2,5 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей, передает BAQ.KZ. Это решение принято в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, а соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Основная часть средств пойдет на завершение ремонта в городе Риддер, где планируется обновить почти 6 километров самых изношенных участков теплосетей. Еще 113 млн тенге направлены на реализацию второго этапа реконструкции в поселке К. Кайсенова Уланского района - здесь предстоит модернизация 9 километров сетей.

Ситуация с инфраструктурой в регионе остается непростой: большая часть тепловых коммуникаций эксплуатируется более 30 лет и капитального ремонта не видела. Уровень износа теплосетей в среднем превышает 55%, а в отдельных населённых пунктах - доходит до критических 75%.

Напомним, только в мае текущего года из резерва Правительства было выделено около 1,7 млрд тенге на ремонт двух котлоагрегатов и модернизацию технологического оборудования ТЭЦ города Риддера. Эти меры стали продолжением антикризисных работ, начатых после ряда аварий на объектах теплоснабжения. Всего за два года износ системы в Риддере удалось снизить с 82% до 66,8%.