В рамках поручений Главы государства по комплексному изучению проблем Каспийского моря из резерва Правительства выделено 305 млн тенге для НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря". Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Институт, созданный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, занимается исследованием экологических проблем Каспия: оценкой запасов рыбных ресурсов, разработкой технологий их сохранения, изучением ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и мерами по сохранению их популяции.

Кроме того, специалисты института исследуют гидрологические процессы моря, следят за его уровнем, анализируют климатические изменения и их влияние на экосистему, ведут мониторинг качества воды, биологического разнообразия и других параметров казахстанской части акватории и побережья.

Выделенные средства позволят развивать лаборатории гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга, а также выполнять задачи, поставленные перед НИИ.

Каспийское море — уникальная экосистема и важнейший источник водных биоресурсов. Казахстан обладает самой протяженной береговой линией среди прикаспийских государств — 2320 км.