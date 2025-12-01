Правительство Казахстана направит дополнительные 7 млрд тенге на поддержку экспортеров зерна. Эти средства позволят полностью закрыть обязательства государства по действующей программе субсидирования транспортных расходов, а также расширить стимулирование поставок на приоритетные зарубежные рынки, передает BAQ.KZ.

Как отмечают в ведомствах, необходимость дополнительного финансирования обусловлена высоким урожаем зерновых в 2025 году и ростом спроса на казахстанское зерно среди иностранных покупателей.

В течение текущего года на субсидирование транспортных затрат уже было выделено 31 млрд тенге из резерва Правительства. Благодаря этим мерам казахстанские экспортеры смогли выйти на новые внешние рынки, восстановить поставки в ранее утраченные направления и увеличить экспорт в страны дальнего зарубежья по альтернативным логистическим маршрутам. Общий объем поставок на новые и восстановленные рынки превысил 2,5 млн тонн.

Кроме того, ранее было принято решение о продлении программы субсидирования транспортных расходов на 2026 год. На её реализацию предусмотрено финансирование в объёме не менее 30 млрд тенге.

Правительство подчеркивает, что продолжит поддержку аграрного сектора, укрепление экспортного потенциала страны и развитие отечественного производства.