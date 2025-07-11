По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Правительство принимает срочные меры по приведению туристических зон страны в надлежащее состояние, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. Глава государства особо подчеркнул недопустимость низкого качества сервиса, инфраструктурной неподготовленности и санитарных проблем в популярных местах отдыха.

Во исполнение поручения Премьер-министра Олжаса Бектенова заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в городе Қонаев.

Капшагайское водохранилище — одно из наиболее посещаемых направлений внутреннего туризма. В первом полугодии 2025 г. его побережье посетили свыше 860 тыс. человек. В регионе функционируют 140 туристических объектов, включая 8 коммунальных пляжей.

В ходе поездки Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием объектов размещения, пляжной и дорожной инфраструктуры, санитарным содержанием территории, обеспечением общественного порядка и готовностью экстренных служб. Вице-премьер поручил акимату региона завершить дорожные работы к северному пляжу до осени текущего года.

Представителями бизнеса и жителями региона были озвучены проблемные вопросы туристических зон. Особое внимание уделено инфраструктурным ограничениям. Предприниматели указали на нехватку электроподстанций, отсутствие централизованной канализации и перегрузку действующих инженерных сетей. Несмотря на вложенные инвестиции, устойчивое развитие туристической зоны невозможно без системных решений со стороны местных исполнительных органов. На пляжах насчитывается 280 туалетов, санитарное обслуживание которых требует постоянного контроля и четкой координации.

В числе приоритетов — обеспечение безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям. Заместитель Премьер-министра поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям привести в соответствие все спасательные будки на пляжах и усилить профилактическую работу. Также в рамках рабочей поездки были обсуждены вопросы готовности инженерных систем и санитарно-эпидемиологических служб к массовому притоку отдыхающих, особенно при проведении мероприятий с участием до 15 тыс. человек.

Также в ходе поездки был представлен пилотный проект по зонированию туристических территорий. По информации представителей Министерства сельского хозяйства, такая система предполагает деление побережья на функциональные зоны — рекреационные, природоохранные, инфраструктурные и иные участки. Это позволит более эффективно управлять развитием территории, сохранить экологический баланс и обеспечить комфорт как для отдыхающих, так и для инвесторов.

Кроме того, была поднята тема ценообразования. Несмотря на развитие условий, стоимость услуг в ряде объектов остается высокой. Дано поручение провести анализ причин завышенных цен, особенно на коммунальных пляжах, где услуги должны быть максимально доступными для населения.

Рассмотрены и экологические вопросы. В отличие от стабильного уровня воды в озере Балхаш, уровень Алаколя подвержен колебаниям, что вызывает подвижность береговой линии и смещение инфраструктуры. Ермек Кошербаев подчеркнул необходимость научного и инженерного сопровождения при строительстве новых объектов и учета природных факторов.

"Коммунальные пляжи должны задавать стандарт — как по чистоте, так и по качеству сервиса. Стихийной торговле, работе “в тени” здесь не место. Должны быть чеки, терминалы, налоговая регистрация. Людей нужно приучать к порядку и закону с детства. Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан. Туризм — это лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы", — отметил вице-премьер.

Рабочая поездка продолжается. По завершении объезда всех туристических объектов состоится расширенное совещание с участием акимов регионов и руководителей уполномоченных госорганов, на котором будет дана оценка ходу устранения выявленных недостатков и определены дальнейшие меры.