В Японии — исторический политический поворот: 21 октября премьер-министр Сигэру Исиба и его кабинет официально подали в отставку, открыв путь к выборам нового главы правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Исиба занимал пост чуть больше года, и его уход совпал с важным моментом в японской политике — возможным приходом к власти первой женщины-премьера в истории страны. Лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, получившая поддержку партии "Общество обновления Японии", готовится возглавить правительство.

Накануне голосования в нижней палате парламента партии договорились о создании коалиции, обеспечив себе большинство голосов. Если кандидатура Такаити будет утверждена, это станет знаковым моментом не только для японской политики, но и для всей современной истории страны.