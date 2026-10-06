Правительство Йемена объявило о подготовке масштабного наступления на хуситов

Международно признанное правительство Йемена объявило о подготовке масштабной военной операции против хуситов. Член Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими заявил, что наступление должно охватить все действующие линии фронта, передает Yemen TV. По его словам, цель операции — вернуть территории, находящиеся под контролем хуситов.

Аль-Алими поручил вооруженным силам продолжать наступление до «освобождения» страны. Он также обвинил хуситов в продолжении атак на мирных жителей, государственные объекты, соседние страны и международные судоходные маршруты. В последние недели в Йемене вновь усилились боевые действия.

Хуситы также активизировали атаки на цели в Саудовской Аравии. По их заявлениям, они намерены препятствовать проходу саудовских нефтяных танкеров через пролив Баб-эль-Мандеб. Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена и наносит удары по позициям хуситов.