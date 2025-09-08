LIVE LIVE
  • 8 Сентября, 12:09

В Казахстане разработают закон о банках

Сегодня, 11:24
АВТОР
BAQ.KZ Сегодня, 11:24
Сегодня, 11:24
96
Фото: BAQ.KZ

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании палат Парламента поручил разработать закон о банках, передает BAQ.KZ.

Президент считает нужным учесть в новом законе о банках условия для привлечения новых игроков на рынок.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

