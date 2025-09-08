В Казахстане разработают закон о банках
Сегодня, 11:24
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании палат Парламента поручил разработать закон о банках, передает BAQ.KZ.
Президент считает нужным учесть в новом законе о банках условия для привлечения новых игроков на рынок.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
