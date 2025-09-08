Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании палат Парламента поручил разработать закон о банках, передает BAQ.KZ.

Президент считает нужным учесть в новом законе о банках условия для привлечения новых игроков на рынок.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.