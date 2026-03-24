В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе V заседания Национального курултая, Правительством утвержден Национальный проект «Развитие угольной генерации». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Документ определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года и направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики. Рост ИТ-сектора, создание центров обработки данных и внедрение искусственного интеллекта требуют стабильной базовой нагрузки, которую не способны обеспечить только возобновляемые источники энергии.

Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей. Запланировано строительство восьми новых энергоисточников, среди которых крупнейшие объекты в Экибастузе (2 640 МВт), Курчатове (700 МВт) и Жезказгане (500 МВт), а также возведение современных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Параллельно начнется глубокая модернизация 11 действующих станций, включая Аксускую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%.

Реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге.

В рамках исполнения поручений Главы государства особое внимание в Нацпроекте уделено экологии и внедрению технологий «чистого угля». Новое строительство будет вестись исключительно с применением современных технологических решений, что обеспечивает увеличение КПД выше стандартных показателей и существенно сокращает удельные выбросы. Проекты предусматривают установку высокотехнологичных электрофильтров, систем каталитического восстановления оксидов азота и мокрой десульфурации газов. Такие меры позволят снизить уровень концентрации выбросов в соответствии с международными стандартами и требованиями наилучших доступных техник (НДТ).

Социальный блок проекта направлен на укрепление кадрового потенциала отрасли. Предусмотрено создание новых рабочих мест, в том числе порядка 4,5 тыс. постоянных, а также запуск мер социальной поддержки. Совместно с Отбасы банком будет внедрена льготная ипотека для сотрудников угольных электростанций. Кроме того, предусмотрены системная подготовка и повышение квалификации специалистов на базе профильных вузов.

Для устойчивой работы обновленной энергосистемы проект синхронизирован с добывающей и транспортной отраслями. К 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год. Для этого Нацпроект предусматривает расширение парка полувагонов (дополнительно 600 ед. в сутки), модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров на перевозку топлива для внутренних нужд.

В результате реализация Нацпроекта позволит Казахстану укрепить энергетический суверенитет и создать мультипликативный эффект для отечественного машиностроения, стимулируя производство котлоагрегатов, трансформаторов и систем автоматизации на территории страны. Таким образом, угольная генерация будет трансформирована в высокотехнологичный и экологически ответственный сектор, обеспечивающий базу для долгосрочного экономического роста.

